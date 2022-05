Criptovalute, Bitcoin scende sotto 30mila dollari ma inizia ripresa: il mercato respira

La serata di ieri, 9 maggio 2022, ha evidenziato una situazione quasi drammatica per le criptovalute con cali importanti sia per le monete principali, sia per le AltCoin. Finalmente però sembra essere giunta la tanto sperata ripresa, dato che Bitcoin e non solo stanno risalendo lentamente.

Navigando tra i grafici di CoinDesk ci troviamo infatti in un variegato muro rosso-verde, ma generalmente a quote più alte rispetto a quelle registrate 24 ore fa circa. Nel caso del Bitcoin, ad esempio, dopo essere scesi sotto la soglia dei 30.000 Dollari si sta assestando tra i 31.000 e i 33.000 Dollari al cambio attuale, per un calo effettivo del 2,69% rispetto a ieri. Al contrario, Ethereum è risalita di 1,33 punti percentuali a quota 2.428,24 Dollari, e Solana si trova a 72,56 Dollari grazie a una risalita di 2,51 punti. A ricrescere sono anche Crypto.com, Cardano, Polkadot, Shiba Inu (addirittura del 3,97%) e i SAND di The Sandbox.

La vera batosta l’ha subita Terra (LUNA): l’AltCoin gestito dalla Luna Foundation Guard è infatti in rosso del 45,79% al momento della scrittura della rassegna, complice lo svuotamento del portafoglio di riserve di Bitcoin da 1,4 miliardi di Dollari per sostenere la stablecoin UST; attualmente, però, la situazione è ancora particolarmente difficile da comprendere.

Per il resto, sebbene AltCoin come Dogecoin, Cosmos, e Sushiswap risultino in rosso, facciamo notare ai lettori che i valori al cambio sono saliti rispetto a ieri sera e, pertanto, si stia verificando effettivamente una lieve ripresa per l’intero mercato delle criptovalute. Un gradito momento per respirare in attesa di capire quale sarà il loro futuro nei prossimi giorni.

Restando nel settore, ricordiamo che anche Gucci ha iniziato ad accettare pagamenti crypto.