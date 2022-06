Criptovalute, un altro blocco su Solana: ecco cosa succede a SOL

Nuovo colpo al mondo delle criptovalute. Dopo l'attacco a UST e LUNA, ora i guai passano per la rete Solana con un blocco totale della Blockchain.

Attualmente non si hanno molte informazioni in merito ma, come riporta il sito ufficiale, l'intera rete è attualmente stata arrestata e in attesa di riavvio, che avverrà dopo il preavviso già emanato ai validatori.

Non è la prima volta che il sistema incorre in problematiche che hanno richiesto il riavvio dell'intera rete. Nonostante la nota e incredibile velocità della Blockchain, infatti, nel mese di maggio 2022 era già avvenuto un altro blocco per la rete Solana, in quel caso causata da un attacco perpetrato tramite bot a una piattaforma di minting di NFT.