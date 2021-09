Criptovalute e blockchain: Coinbase firma un accordo con il Governo Americano

Coinbase, uno degli exchange di criptovalute più importanti al mondo, ha siglato un contratto per un importo massimo di 1,36 milioni di Dollari con il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, che fornirà la licenza Coinbase Analytics al Dipartimento d'Immigrazione e Dogana.

L'accordo prevede un versamento iniziale di 445mila Dollari da parte del Governo Americano all'exchange, ma qualora il contratto dovesse durare tre anni Coinbase potrebbe guadagnare fino a 1,36 milioni di Dollari.

Si tratta del più grande contratto federale siglato da Coinbase finora. In precedenza infatti la piattaforma aveva firmato un'itesa da 30mila Dollari con il Dipartimento Servizi d'Informatica Forense.

Sono state tante le perplessità espresse dal settore delle criptovalute, in una settimana caratterizzata dal crollo del Bitcoin per il caso Evergrande: secondo alcuni si tratta di un importo ristretto se si tiene conto delle operazioni di Coinbase, ma l'amministratore delegato dell'exchange ha voluto rassicurare tutti sul fatto che il patto siglato non andrà ad influire sulla privacy degli utenti in quanto il prodotto in questione non fornisce alcun dato extra rispetto alle informazioni presenti sulla blockchain.

Nel frattempo anche la giornata di oggi è caratterizzata da forti ribassi per il settore: ieri El Salvador ha acquistato altri Bitcoin dopo quelli di qualche settimana fa a seguito dell'entrata in vigore delle criptovaluta come moneta legale corrente.