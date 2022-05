Criptovalute, finalmente una boccata di ossigeno: il mercato torna a salire

Se fino ad un paio di giorni fa le principali criptovalute hanno vissuto un trend discendente non particolarmente marcato ma piuttosto duraturo, sembra che nelle ultime ore le cose siano profondamente cambiate, almeno momentaneamente. Dati alla mano, infatti, valute come Bitcoin ed Ethereum stanno facendo registrare ottimi risultati sul mercato.

Nello specifico, Bitcoin sta cavalcando verso i 40.000 Dollari, cifra a cui non si avvicinava da una decina di giorni, mentre Ethereum si trova su valori molto vicini ai 3.000 Dollari. Scendendo più nel dettaglio, nel momento in cui scriviamo questa notizia Bitcoin fa segnare un aumento del 3,04% e ha un prezzo di 39.532 Dollari, mentre Ethereum viene venduto a 2.928 Dollari, con un segno positivo del 4,08%.

Ottimi anche i risultati delle altre principali criptovalute, con XRP che guadagna il 5,07% rispetto a ieri e viene venduto a 0,6428 Dollari, e Solana, che ha un prezzo di 93,04 Dollari, il 7,17% in più di 24 ore fa. Si sta riprendendo, seppur lentamente, anche CRO, il token proprietario di Crypto.com, sprofondato qualche giorno fa quando l'exchange di Singapore ha tagliato i bonus per i titolari delle sue carte di credito.

Sembra poi che anche gli AltCoin abbiano guadagnato prezzo, dopo che nei primissimi giorni di maggio anche DogeCoin e Shiba Inu avevano iniziato a scendere. Nello specifico, Shiba Inu viene ora venduto a 0,000021 Dollari, il 3,17% in più di ieri, mentre DogeCoin si attesta su performance praticamente identiche, con un segno positivo del 3,18% e un prezzo di 0,13393 Dollari.

A quanto pare, nonostante il persistere di incertezze macroeconomiche e geopolitiche globali legate al Covid-19 ed alla guerra in Ucraina, la boccata di ossigeno per le principali criptovalute dipenderebbe dalla decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse in modo da cercare di contenere l'inflazione e da stimolare la ripartenza economica.