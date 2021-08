Le criptovalute sono una bolla? Secondo un noto investitore miliardario sì

Nel corso degli anni, il mondo delle criptovalute è stato al centro di diverse "affermazioni nette" da parte di investitori esperti. Basti pensare a Warren Buffett, che nel 2019 ha affermato che "i Bitcoin non hanno alcun valore". Ebbene, ora un'altra figura di spicco del settore ha deciso di dire la sua.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, John Paulson, investitore noto per aver previsto in modo accurato il crollo del settore immobiliare del 2008 (negli anni 2000 aveva puntato parecchi soldi contro i mutui sub-prime, guadagnando svariati miliardi di dollari), ha definito il mondo delle criptovalute nel suo insieme, quindi non solamente Bitcoin o una criptovaluta specifica, una "bolla finanziaria destinata a collassare". Le dichiarazioni sono arrivate ai microfoni di Bloomberg.

Paulson, che da un po' di tempo si è ritirato dal mondo degli hedge fund, non le ha di certo mandate a dire, arrivando ad affermare che non consiglierebbe a nessuno di investire in criptovalute. Il motivo per cui l'investitore ha dichiarato questo? Secondo Paulson, il mondo crypto non è altro che "una fornitura limitata di nulla", dato che i token legati alle criptovalute non hanno alcun valore intrinseco.

Il fattore trainante del settore secondo l'investitore è infatti la quantità limitata. Se c'è più domanda rispetto all'offerta limitata, il prezzo sale. Quando invece la domanda diminuisce, il prezzo diminuisce. Per questo motivo, secondo Paulson alla fine le criptovalute si dimostreranno "inutili".