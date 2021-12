Criptovalute, è boom di token nel calcio: dai tifosi spese per 300 milioni di Euro

I Fan Token fanno ricchi i club di calcio. Secondo quanto riferito dalla BBC, sulla base di un'analisi commissionata ad alcuni ricercatori, i tifosi avrebbero speso circa 306 milioni di Euro in token digitali. Ad oggi, sono 24 i club di calcio europei che hanno lanciato i loro token o che stanno prendendo in considerazione il mercato.

Riferendoci solo alla Serie A, ci sono Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli, Bologna e Lazio. Nella maggior parte dei casi si tratta di monete virtuali da acquistare sulle principali piattaforma, con valore variabile a seconda della domanda. La Juventus qualche anno ha annunciato il suo token, mentre successivamente è stata la volta dell'Inter con i Fan Token su Socios che sono andati sold out in pochi minuti.

Il Manchester City ha cavalcato la moda del momento degli NFT, ed a quanto pare anche il Milan punterebbe a fare lo stesso.

Socios, dove vengono venduti la maggior parte dei token, ha confermato alla BBC di aver riportato vendite per 270-300 milioni di Dollari (tra i 240 ed i 265 milioni di Euro) attraverso la sua applicazione, ma non ha specificato che tipi di ricavi abbiano riportato i club. Alcune analisi condotte dalla BBC, però, riferiscono che i Fan Token della Lazio sono quelli che hanno riportato i ricavi maggiori, per 115 milioni di Euro.

Il token del club biancoceleste, insieme a quello del Real Madrid però è quello che ha perso più valore dal lancio (il 70%), mentre quelli di Inter e Trabzonspor sono cresciuti più del valore del Bitcoin.

Il portafoglio di token dei 13 migliori club supera quota 1,7 miliardi di Euro.

Questa estate è emerso che Lionel Messi sarà pagato anche con Fan Token dal PSG: si tratta di una prima assoluta.