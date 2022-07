Criptovalute, brutto colpo: noto fondo hedge legato a Terra LUNA sarebbe in bancarotta

Il periodo nero delle criptovalute, o meglio quello che gli appassionati del mondo crypto sono soliti chiamare "inverno", sta mettendo in difficoltà diverse realtà del settore. Un brutto colpo è quello relativo a un noto fondo hedge legato a Terra LUNA, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in bancarotta.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Bloomberg e TechCrunch (in precedenza erano già arrivati segnali non propriamente positivi da CNBC e altre fonti), l'hedge fund crypto Three Arrows Capital (3AC) avrebbe presentato istanza di fallimento. Quest'ultima sarebbe stata presentata a New York nella giornata del 1 luglio 2022 e servirebbe anche a proteggere gli asset statunitensi, in vista della liquidazione nelle Isole Vergini britanniche.

Secondo le stime di Nansen, il fondo hedge coinvolto, fondato dai trader di Credit Suisse Zhu Su e Kyle Davies, a marzo 2022 gestiva asset per 10 miliardi di dollari. Si fa dunque riferimento a una realtà non di poco conto per il mondo crypto. Insomma, il crollo delle criptovalute sta causando scenari inaspettati per il settore, cogliendo alla sprovvista un buon numero di persone.

Per il resto, dovete sapere che di recente una causa legale contro Do Kwon, creatore di Terra LUNA, ha coinvolto anche Three Arrows Capital, in quanto realtà legata al progetto. Per chi non lo sapesse, uno degli avvenimenti che ha attirato maggiormente l'attenzione del mondo crypto nell'ultimo periodo è stato il crollo di Terra.