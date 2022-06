Criptovalute e calcio sempre più insieme: su Binance arrivano gli NFT di CR7

Criptovalute e calcio vanno sempre più a braccetto. Binance in giornata odierna ha annunciato di aver siglato una partnership esclusiva col cinque volte Pallone D’Oro Cristiano Ronaldo, che mira ad avvicinare i tifosi al Web3 ed al mondo degli NFT.

Nella fattispecie, per tutta la durata dell’accordo CR7 e Binance lavoreranno ad una serie di collezioni NFT che saranno messe in vendita esclusivamente sulla piattaforma Binance NFT. Per la prima il debutto è previsto nel corso dell’anno e sarà realizzata in collaborazione col fuoriclasse portoghese.

“Cristiano Ronaldo è uno dei migliori calciatori al mondo e ha trasceso lo sport per diventare un’icona in diversi settori. Grazie alla sua autenticità, al suo talento e alle sue opere di beneficenza, ha raccolto attorno a sé una delle fanbase più affezionate di sempre”, dichiara il fondatore e CEO di Binance ‘CZ’ (Changpeng Zhao). E prosegue: “Siamo entusiasti di offrire ai suoi fan opportunità esclusive per entrare in contatto con lui e possedere così un pezzo di storia dello sport”.

“Il rapporto con i fan è molto importante per me, quindi l’idea di offrire esperienze e modalità di accesso senza precedenti attraverso questa piattaforma NFT è qualcosa di cui volevo far parte”, racconta Cristiano Ronaldo. “So che i fan apprezzeranno la collezione tanto quanto me”, conclude.

Le collezioni Cristiano Ronaldo NFT saranno disponibili esclusivamente su Binance NFT all’indirizzo dedicato.