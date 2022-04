Criptovalute: calma piatta dopo il tonfo di lunedì, ripresa in vista?

Dopo la giornata nera per le criptovalute di lunedì 11 aprile, pare che nelle scorse 24 ore si sia verificata una stabilizzazione delle principali monete digitali, tra cui Bitcoin ed Ethereum, che sembrano aver rapidamente arrestato la propria caduta.

La riduzione della volatilità delle criptovalute, infatti, sembra aver portato Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Cardano a stabilizzarsi, con oscillazioni percentuali che, nel momento in cui scriviamo questa notizia, non superano mai l'1,5%. Nello specifico, Bitcoin si trova appena al di sopra della soglia critica di 40.000 Dollari, con un prezzo di 40.155 Dollari e un trend positivo dello 0,05%.

Ethereum, invece, è tornato a superare i 3.000 Dollari di valore, attestandosi attorno ai 3.054 Dollari, con un +1,02% rispetto ai valori raggiunti nella giornata da ieri. Analogamente, Solana fa registrare un +1,39%, superano la soglia critica dei 100 Dollari ed attestandosi al prezzo di 104,03 Dollari, mentre Cardano sfiora il Dollaro con un valore di 0,957 Dollari e un miglioramento percentuale dello 0,44%.

Come vi abbiamo già spiegato nelle scorse ore, le ampie variazioni di prezzo delle criptovalute degli ultimi giorni dipendono essenzialmente da fattori macroeconomici e geopolitici, come la guerra in corso in Ucraina, che sembra essere ben lungi da una risoluzione, l'aumento dei tassi di interesse, specie negli Stati Uniti d'America, e quello dell'inflazione, che si combinano ad una crescita economica più contenuta del previsto anche sul mercato tradizionale.

Più ampie sono le "forbici" di valore fatte registrare dagli Altcoin nelle ultime ore: il caso più emblematico è quello di Shiba Inu, che è aumentato del 20% dopo il listing della criptovaluta su RobinHood, un popolare exchange americano. Sembra comunque che l'andamento delle valute digitali delle ultime ore abbia mimato quello della borse di Wall Street, che è rimasta a sua volta molto stabile, anche per gli standard del mercato tradizionale.