Criptovalute, calma surreale nel mercato: cosa succede a BTC ed ETH?

Mentre nel mondo gli occhi sono puntati sul conflitto tecnologico alle porte dell'Europa, che ha portato alla pubblicazione dei portafogli crypto ucraini per donazioni da tutto il mondo, come si sta muovendo il mercato?

Al momento, dopo un'apertura di weekend in ripresa per Bitcoin, regna una calma surreale. BTC è attualmente fermo sotto la soglia dei 40mila dollari, per l'esattezza 39.355 con una capitalizzazione di 746,9 miliardi. Allo stesso modo Ethereum resta saldo a 2.805 dollari, con una crescita del +1,68% e un Cap di 366,6 miliardi.

Stabile anche BNB, l'asset di Binance, che mantiene i suoi 377 dollari con una capitalizzazione di 62 miliardi, mentre risulta in lieve flessione Ripple. XRP, infatti, dopo una cavalcata che ha portato l'asset a superare sia SOL che ADA, ora è in leggera contrazione, con un calo del -1,67% e un valore per token di 0,75 dollari. La capitalizzazione, invece, è di 36 miliardi.

Cardano, a sua volta, è stabilmente ancorato a 0,89 dollari con un Market Cap di 30 miliardi, seguito a strettissimo giro da Terra (LUNA), che ha definitivamente scavalcato Solana, con i suoi 29 miliardi controi 28 di SOL. Quanto al valore dei token, LUNA al momento viene scambiato a 77,77 dollari, in crescita del +2,76%. SOL, invece, è fermo a 90,23 dollari.