Criptovalute: il calo di questi mesi è dieci volte peggiore di quello causato dal Covid-19

Continua il periodo nero per le criptovalute, ormai definito dagli esperti del settore come "dip", "bear market" o - mutuando un termine dell'economia classica - "recession". Ma quale è stato l'impatto economico del calo del settore crypto degli ultimi mesi?

A darci un'idea delle condizioni del mercato delle criptovalute è un confronto riportato dal canale Telegram @CryptoTradingReports, che ha analizzato i due "dip" del 2020 e del 2022. Nello specifico, per il 2020 il canale ha considerato il periodo di crisi legato al Coronavirus, con un crollo repentino del mercato tra febbraio e marzo 2020, mentre per quanto riguarda il 2022 è stato preso in considerazione un periodo più lungo, compreso tra aprile e giugno.

L'analisi, effettuata considerando le variazioni di prezzo di Bitcoin ed Ethereum, evidenzia che nel 2020 il valore della moneta di Satoshi Nakamoto è crollato del 61%, mentre quello del token ETH è sceso del 68% circa. Nel 2022, invece, Bitcoin ha subito un calo del 56%, mentre Ethereum ha visto il proprio prezzo ridursi del 71%.

Benché i due dati siano tutto sommato piuttosto simili tra loro, c'è da ricordare che il "dip" del 2022 sta durando molto più a lungo di quello del 2020. La crisi delle criptovalute innescata dall'espansione globale del Covid-19 e dai lockdown in Asia, Europa e, più tardi, negli Stati Uniti, è infatti durata solo tre settimane, lasciando poi spazio ad una lenta ripresa del mercato. Nel 2022, il "bear market" dura già da 11 settimane, poiché ha riguardato praticamente per intero i mesi di aprile, maggio e giugno, almeno fino ad oggi.

Va poi considerato poi che già a gennaio 2022 si era verificato un calo generalizzato delle criptovalute, considerato da molti una fisiologica contrazione del mercato e da altri come un anticipatore di un "bear market" duraturo, che si sarebbe potuto estendere per quasi tutto l'anno, o almeno fino all'autunno. Insomma, se il calo del settore crypto del 2020 è stato doloroso ma rapido, quello del 2022 potrebbe protrarsi molto più a lungo.

Nonostante la gravità dell'impatto del Covid-19, poi, le perdite generate dal "dip" del 2022 superano quelle del 2020 di quasi dieci volte, sempre considerando solo le ultime 11 settimane. Durante tutta la flessione negativa di due anni fa, infatti, il mercato crypto aveva "bruciato" circa 158 miliardi di Dollari. Oggi, invece, siamo arrivati alla soglia di 1.265 miliardi di Dollari persi, un intero ordine di grandezza in più rispetto alla crisi legata al Coronavirus.