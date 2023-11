Criptovalute, si chiude il maxi-processo FTX: Bankman-Fried colpevole, rischia 110 anni

A metà agosto, Sam Bankman-Fried di FTX è finito in prigione in attesa del processo che lo vedeva imputato per la bancarotta dell'exchange che egli stesso aveva fondato. Oggi, il primo grado del processo a carico di "SBF" si è concluso: il co-fondatore di FTX è stato dichiarato colpevole per tutti i capi d'accusa per cui era imputato.

Come riporta il New York Times, Bankman-Fried, l'ex-enfant prodige del mondo delle criptovalute, è stato dichiarato colpevole da una corte federale di New York, e ora dovrà scontare una lunga pena in carcere. Secondo il NYT, la pena, che è ancora in fase di definizione, potrebbe arrivare fino ad un massimo di 110 anni: il carcere a vita, insomma. È comunque altamente probabile che gli avvocati di SBF decidano di fare ricorso contro il verdetto emesso dal tribunale newyorkese.

In ogni caso, Sam Bankman-Fried resterà in prigione anche qualora l'appello dei suoi legali venisse accolto. Gli arresti domiciliari del giovane, infatti, sono stati revocati all'inizio di quest'anno perché questi aveva infranto le condizioni per la libertà vigilata, cercando di mettersi in contatto con alcuni ex-colleghi di FTX e chiedendo loro di non testimoniare contro di lui nell'imminente processo. Prima che ciò avvenisse, Sam Bankman-Fried era fuggito alle Bahamas, forse per evitare l'arresto.

Il processo ha appurato che Bankman-Fried avrebbe trasferito 600 milioni di Dollari dai conti dei correntisti dell'exchange di criptovalute FTX a quelli di Alameda Research, una startup "sorella" di FTX nata con lo scopo di effettuare investimenti a rischio su progetti legati al Web 3.0 e alle criptovalute. Quando il mondo delle crypto è collassato su sé stesso a inizio 2022, Alameda è implosa e i risparmi dei correntisti di FTX - che non avevano mai acconsentito ad operazioni di trading con il loro denaro - si sono volatilizzati.

Bankman-Fried è dunque stato accusato di aver commesso una frode telematica contro i clienti di FTX e gli investitori di Alameda, nonché di aver tentato di commettere altre frodi nei confronti di entrambi. Secondo il tribunale di New York, SBF avrebbe poi cercato di manipolare illegalmente il patrimonio dei correntisti di FTX e, infine, sarebbe stato coinvolto in uno schema di riciclaggio di denaro per il passaggio dei fondi da FTX ad Alameda.

Durante il processo, il co-fondatore di FTX ha spiegato che quelle dietro ai crimini per cui veniva accusato erano "forze largamente al di fuori del mio controllo", accusando diversi ex-manager di FTX di aver commesso i reati che gli erano contestati. Dopo le testimonianze di questi ultimi - che già negli scorsi mesi si sono dichiarati colpevoli - Bankman-Fried ha spiegato di essere "profondamente rammaricato dal non aver controllato meglio l'azienda", senza però ammettere alcuno dei crimini commessi.