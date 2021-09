Criptovalute, in Cina è aperta la 'caccia ai miner': aumentano le ispezioni del governo

Il blocco al mining di criptovalute in Cina avvenuto a maggio ha colpito duramente tutti i miner del Dragone, responsabili di circa il 70% del mining globale. Ora il governo sembrerebbe però ancora più in posizione d’attacco, dato il presunto inizio di una caccia ai miner che stanno aggirando il divieto.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa statunitense Bloomberg dopo avere contattato alcune fonti anonime, il governo cinese avrebbe ordinato una serie di ispezioni “mirate ad attività minerarie illegali in college, istituti di ricerca e data center”. Queste indagini sul campo da parte delle autorità nazionali sarebbero divenute sempre più frequenti, man mano che il divieto dell’estrazione di criptovalute si è diffuso di provincia in provincia nel corso dell’estate 2021.

Il rapporto di Bloomberg affermerebbe inoltre che il numero di miner in Cina sarebbe ancora particolarmente alto e, tra di essi, ci sarebbe persino un miner che ha evitato abilmente tali ispezioni spostando continuamente circa 100 piattaforme di mining da magazzino a magazzino. Molti altri, invece, avrebbero mosso le loro piattaforme in altri paesi. Per esempio, abbiamo già discusso in passato del trasferimento di un milione di mining rig dalla Cina al Canada, ma è solo uno dei tanti esempi.

Per chi non fosse al corrente delle ragioni dietro questo divieto applicato dal Partito Comunista Cinese, si tratterebbe di un ban dovuto da “timori per l'incombente carenza di energia” e, oltretutto, dal “rischio crescente di attività illegali e criminali come il trasferimento illegale di beni transfrontalieri e il riciclaggio di denaro”.

Restando nel mondo criptovalute, recentemente Panama ha mostrato interesse verso la legalità delle criptovalute nel Paese come metodo di pagamento ufficiale.