Criptovalute, Cina lancia un chiaro segnale al Paese: chiuso famoso servizio di trading

Il divieto in Cina del mining di criptovalute a quanto pare non è bastato per convincere tutti i miner e le aziende coinvolte negli scambi di valute a chiudere le loro attività. Le autorità competenti cinesi si sono viste costrette, infatti, a pubblicare una nota ufficiale nei confronti di un produttore di software inerenti al settore.

Come ripreso anche da Business Insider, è stata la People's Bank of China – banca centrale cinese - a ordinare alla società Beijing Qudao Cultural Development di chiudere i battenti in quanto presumibilmente coinvolta nella facilitazione di transazioni crittografiche tramite servizi software appositi molto utilizzati da trader e miner, ora non più disponibili per il download tramite i canali ufficiali dell’azienda in quanto il sito Web di quest’ultima risulta offline.

Tali provvedimenti, secondo l’ufficio di Pechino della banca centrale, sono stati presi “per prevenire e controllare il rischio di speculazione nelle transazioni in valuta virtuale e proteggere la sicurezza dei beni pubblici”, dunque costituiscono un chiaro avvertimento per tutte le altre società del settore. Del resto, per loro ormai è severamente vietato fornire servizi fisici e digitali correlati alle criptovalute, compresa anche la loro promozione con pubblicità ad hoc.

Questa seconda ondata di repressione avvenuta giusto nella giornata di oggi, martedì 6 luglio 2021, comunque non ha causato un calo del valore delle criptovalute come è avvenuto nel caso del blocco. Anzi, dati di Coindesk alla mano possiamo notare come tutte le criptovalute risultino in crescita rispetto alle ultime 24 ore, anche se si mantiene un andamento altalenante.

In compenso, il ban attuato dal governo cinese ha reso più facile e profittevole minare Bitcoin.