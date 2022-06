Criptovalute, Coinbase chiude Coinbase Pro: diventeranno un'app unica

Coinbase Pro è arrivato a fine corsa. L’applicazione, lanciata nel 2018, presto sarà chiusa e verrà integrata in quella principale. La decisione è stata comunicata dall’exchange, che sta ristrutturando tutti i suoi servizi per unirli in un’unica applicazione.

La decisione è stata comunicata attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale di Coinbase, dove viene specificato che presto inizierà la migrazione di tutti i servizi di trading avanzati nell’app Coinbase nella sezione “Advanced Trade” che fornirà le stesse commissioni di Coinbase Pro.

A seconda dei volumi e degli ordini, le commissioni varieranno tra lo 0 e lo 0,6%, almeno secondo i dati ufficiali di Coinbase. La migrazione comunque non sarà immediata ed avverrà gradualmente nei prossimi mesi, in modo tale da dare ai gestori il tempo di lanciare tutti gli aggiornamenti del caso per mettere tra le mani degli utenti le funzioni in maniera sicura e senza bug.

“Per i clienti che detengono fondi su Coinbase Pro, non ci sono azioni da intraprendere: i fondi rimarranno al sicuro su Coinbase. Nel frattempo, i clienti possono iniziare a utilizzare Advanced Trade sull'app mobile Coinbase e sul sito Coinbase" si legge nel post.

Non è da escludere che la scelta coincida con i recenti licenziamenti imposti da Coinbase, per proteggere le proprie attività durante questo periodo di crisi economica.