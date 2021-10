Criptovalute, come ottenere NFT gratis? DC li regala, ecco in che modo

Una delle ultime novità del mondo delle criptovalute è rappresentata dagli NFT, ovvero token crypto che di fatto certificano e danno valore a un elemento digitale. Di recente Epic Games ha espresso perplessità in merito agli NFT, ma altre realtà importanti stanno invece puntando con insistenza su questo mondo.

In questo contesto, è arrivato l'annuncio di DC Comics: sarà possibile per gli utenti disporre di NFT relativi a personaggi ben noti come Batman, Wonder Woman, Harley Quinn, Lanterna Verde e Superman. Abbiamo già trattato su queste pagine la novità, ma finora era passato un po' in secondo piano un aspetto interessante fatto notare anche da The Verge: presto si potranno ottenere NFT DC gratuitamente.

Sì, avete capito bene: per spingere gli utenti a registrarsi al suo evento FanDome che si terrà il 16 ottobre 2021, DC Comics ha deciso di regalare degli NFT. Per ottenere un NFT gratuito casuale, basta registrarsi al DC FanDome tramite l'apposito sito Web ufficiale: il "drop" degli NFT è previsto a partire dal 5 ottobre 2021. Tra l'altro, gli utenti che decideranno di pubblicare sui social network un post relativo all'NFT ricevuto potranno ottenere un altro NFT, sempre in modo gratuito. Se avete dubbi in merito all'iniziativa, potete fare riferimento al portale ufficiale di DC Comics.

Per l'occasione, DC ha stretto una partnership con Palm NFT Studio per realizzare nel concreto l'iniziativa promozionale. Gli NFT avranno tre livelli di rarità: comune, raro e leggendario.