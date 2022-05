Criptovalute, continua il periodo nero: Bitcoin verso il prezzo più basso del 2022

Nelle scorse ore abbiamo riportato che Bitcoin è sceso sotto i 35.000 Dollari, ma la cavalcata negativa di tutte le principali criptovalute non sembra accennare ad arrestarsi. Al contrario, al momento Bitcoin si trova a circa 33.650 Dollari, perdendo il 3,04% dalla giornata di ieri ed entrando nel suo quinto giorno di declino in termini di prezzo.

La notizia arriva dopo che gli esperti hanno più volte fatto notare le concrete possibilità di una contrazione del mercato delle criptovalute nelle ultime settimane, che sarebbe iniziata con il crollo di Bitcoin di gennaio 2022. Al momento, infatti, sembra che la criptovaluta possa presto raggiungere e superare il prezzo più basso registrato nel 2022, pari a 32.951 Dollari.

In generale anche le altre principali criptovalute hanno vissuto un periodo di generalizzata crisi dei prezzi nelle ultime settimane, legato a fattori geopolitici e macroeconomici che hanno causato una contrazione analoga, benché decisamente meno marcata, anche del mercato tradizionale. Tra questi fattori ricordiamo la continuazione della guerra in Ucraina e la nuova ondata di Coronavirus in Cina, ma anche e soprattutto l'innalzamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve americana, avvenuto proprio negli ultimi giorni, e l'aumento dell'inflazione su scala globale.

Accanto a Bitcoin, anche Ethereum segna risultati pessimi, scendendo a 2.448 Dollari, il 4,25% di ieri. Simili performance anche per XRP, il token proprietario di Ripple, e Terra, che si attestano rispettivamente a 0,5512 Dollari (-3,78% rispetto a ieri) ed a 60,81 Dollari (-5,39%). Negativi anche i trend di Solana, che viene scambiato a 73,84 Dollari (-5,14% su base giornaliera) e di CRO, il token di Crypto.com, che perde il 6,13% e viene venduto a 0,2461 Dollari.

Pessimi sono anche i risultati degli AltCoin, tra i quali non possiamo non segnalare la performance negativa di Shiba Inu, che perde l'8,43% e si attesta a 0,000017 Dollari. Meno colpito dal crollo è stato invece DogeCoin, che perde "solo" il 3,85% e viene scambiato a 0,1211 Dollari.