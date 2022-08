Criptovalute, continuano le polemiche sui bridge: anche RenBridge verrà chiuso?

Dopo il ban americano al mixer di criptovalute Tornado Cash, che si teme abbia aiutato diversi hacker e malintenzionati a riciclare crypto ottenute con metodi illeciti, ora è un altro tool ad essere entrato nelle mire degli esperti di sicurezza nel mondo delle monete digitali: il bridge RenBridge.

RenBridge è nato nel 2020 e, secondo una ricerca di Elliptic, avrebbe permesso ad hacker russi e nordcoreani di riciclare almeno 540 milioni di dollari attraverso i suoi servizi. Non è chiaro quali gruppi siano passati per RenBridge, anche se il pensiero corre subito all'hack di Axie Infinity da parte di Lazarus, un collettivo hacker nordcoreano: in generale, però, Elliptic ha criticato il bridge al punto da definirlo come "uno dei rischi della decentralizzazione nelle reti cross-chain".

Di base, l'idea di RenBridge è quella di permettere una semplice conversione di Bitcoin e ZCash ad Ethereum, e poi da quest'ultimo ad una lunga serie di altre criptovalute: si tratta di un tool legale e legittimo ma, riporta Elliptic, "oltre ad essere legittimi, i bridge cross-chain sono emersi come degli strumenti per facilitare il riciclaggio di denaro sulla blockchain".

Il report di Elliptic, comunque, arriva in un periodo contraddistinto da una serie di truffe milionarie ai danni di operatori crypto (tra cui quella al bridge di criptovalute Nomad, che ha portato degli hacker a trafugare 200 milioni di Dollari dalle casse dello strumento e dei suoi utenti), rese peraltro più semplici dalla relatività facilità con cui strumenti quali RenBridge e Tornado Cash permettono di far perdere le tracce di grandi quantità di moneta digitale, bloccandone ogni forma di tracciamento.

Elliptic ha anche consigliato la chiusura di RenBridge proprio per via dei suoi contatti con hacker russi e nordcoreani, al pari di quanto fatto la scorsa settimana con Tornado Cash e nel mese di maggio con Blender.io, un altro bridge di criptovalute.