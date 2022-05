Criptovalute, cosa ne pensano gli italiani? Lo studio di Coinbase

Un nuovo studio commissionato da Coinbase a Qualtrix mette in luce il pensiero degli italiani in merito al mondo delle criptovalute, tra fiducia nel futuro, impatto sulla società e investimenti in generale.

Nonostante il periodo in rosso per le criptovalute, infatti, sempre più persone si approcciano ogni giorno alla tecnologia blockchain e a questo mercato. Quanto agli italiani, stando alla ricerca, sembra che la fiducia sia in crescita, con un italiano su tre che risulta convinto di un loro positivo impatto sulla società.

A oggi, un italiano su quattro risulta già attivo e ha investito nelle criptovalute, perlomeno nel campione preso in considerazione. La crescita dell'adozione, tra l'altro, si è sviluppata in maniera esponenziale nell'ultimo periodo e anche questo aspetto è confermato dai risultati. Infatti, il 55% del campione ha ammesso di essere entrato nel mondo crypto solo dopo il 2019.

Un altro aspetto molto importante riguarda l'offerta di exchange attualmente presente sulla piazza e, come ci si poteva ampiamente aspettare, gli utenti preferiscono di gran lunga piattaforme che consentano di gestire i propri risparmi e investimenti in maniera facile e intuitiva. Proprio focalizzandosi sulle applicazioni a disposizione, gli utenti sembrano dare una maggiore priorità alla facilità d'uso con il 52%, prioritario come aspetto nei confronti del servizio clienti con il 44% e i costi da sostenere, pari al 32%.

Ricordiamo, tra le tante novità, che Coinbase ha aperto il marketplace NFT in versione beta giusto da qualche settimana, con novità importanti sia per gli acquirenti che per gli artisti.