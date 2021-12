Quali sono le criptovalute cresciute di più nel 2021? Spopolano token metaverso

Ormai è chiarissimo: il 2021 è l’anno di inizio del tanto complesso metaverso. Ciò risulta palese anche osservando il mercato criptovalute, dove NFT e metaverso hanno visto una ascesa importante, tanto che nella Top 10 delle cripto cresciute di più ne appaiono molte appartenenti proprio a realtà virtuali come Decentraland e The Sandbox.

Osservando i dati di CoinMarketCap, come fatto da Business Insider, notiamo difatti che gli investitori hanno puntato molto sulle opportunità offerte dai vari metaversi e anche dai cosiddetti altcoin, dedicando risorse importanti a titoli emersi durante il 2021. Di conseguenza, nonostante la crescita in toto del mercato e il nuovo massimo storico per Bitcoin ed Ethereum, i veri protagonisti sono tutti quei token aumentati con percentuali spaventose, complice il boom delle loro rispettive piattaforme.

Al fondo della Top 10 del 2021 troviamo proprio Decentraland (MANA) che, a oggi – i dati in questione potrebbero infatti essere soggetti a variazioni improvvise, a seconda dei trend di mercato -, conta su una crescita annuale del 4.397%: dopo un primo picco a maggio, la valuta dell’omonimo metaverso è saluta a quote impressionanti, infine stabilizzandosi tra i 3 e i 4 Dollari al cambio.

Dopo Decentraland troviamo Harmony (ONE), Kadena (KDA), Fantom (FTM) e la più nota Solana (SOL). Quest’ultima in particolare, collocata attualmente al sesto posto della classifica, conta su una crescita del 10.180% avvenuta in particolare tra agosto e dicembre 2021. Altrettanto notevole è stata la crescita di Terra (LUNA) pari all’11.558%, anche in questo caso avvenuta nello stesso periodo di tempo. Al quarto posto, invece, c’è Polygon (MATIC).

Al terzo posto troviamo The Sandbox (SAND), con una salita del 14.629% avvenuta soltanto tra novembre e dicembre 2021. Noi abbiamo provato The Sandbox e ci siamo accorti delle potenzialità di tale Metaverso videoludico. L’interesse degli investitori non manca, dunque sarà doveroso tenere un occhio puntato su questa realtà.

Al secondo posto troviamo Axie Infinity (AXS) con una crescita del 18.996%, dal valore al cambio di circa 0,54 Dollari all’attuale cifra di 106,80 Dollari. Al primo posto, infine, a guardare tutti dall’alto troviamo Gala (GALA) con una crescita pari al 50.829% da circa 0,0013 Dollari a 0,53 Dollari. Il massimo storico, però è stato di 0,83 Dollari circa.

Proprio a inizio dicembre abbiamo segnalato un boom nella vendita di terreni nel Metaverso, altro segnale del successo di realtà come The Sandbox e Decentraland.