Criptovalute e criminalità: nel 2022 record di riciclaggio di denaro

Nel pieno di una ormai rara giornata positiva per le principali criptovalute, un report sul settore crypto ci fornisce un dato decisamente preoccupante. A quanto pare, infatti, nel 2022 il "mixing" di criptovalute avrebbe raggiunto livelli record, mai toccati nel corso degli scorsi anni.

Prima di tutto, però, dobbiamo capire cosa si intenda per "mixing" delle criptovalute. Un mixer, o tumbler, è uno strumento che rende meno trasparente la storia di transazioni di una valuta, disconnettendo tra loro i fondi depositati all'interno del mixer stesso dall'utente e quelli ritirati da quest'ultimo. Ovviamente, i mixer trattengono parte dei soldi depositati dagli utenti per il proprio guadagno.

Il problema principale di questi strumenti è che essi sono perfetti per il riciclaggio di denaro illecito, come vi abbiamo spiegato qualche mese fa, quando vi abbiamo parlato del tool per il riciclaggio di criptovalute TornadoCash, utilizzato dagli hacker di Crypto.com e di Axie Infinity per "ripulire" il proprio denaro.

Stando ad un report di Chainalysis pubblicato nelle scorse ore, nel 2022 potremmo assistere ad un record nell'invio dei criptovalute nei mixer, che potrebbero toccare una cifra di quasi 700 milioni di Dollari nella seconda metà di quest'anno. Sommati ai 200 milioni e passa della prima metà del 2022, arriveremmo quasi al miliardo di Dollari transitato tra i vari mixer disponibili in rete. Lo scorso anno, il totale toccava i 750 milioni di Dollari.

Insomma, pare proprio che l'impatto del riciclaggio sul settore crypto si stia alzando, nonostante l'introduzione di regolazioni sempre più stringenti per le monete digitali e di sanzioni contro chi truffa altri utenti sulla blockchain.

Al contempo, sono ancora in molti a difendere i mixer: in effetti, essi non sono da collegare necessariamente al riciclaggio di denaro, poiché restano il sistema principale con cui tutelare la propria privacy sulla blockchain, risultando particolarmente utili per gli attivisti politici che combattono contro regimi repressivi e per i loro sostenitori.