Criptovalute in discesa: Bitcoin scende di circa 2000 Dollari, Dogecoin scende dell'11%

Il mercato delle criptovalute ha subito un nuovo colpo, mantenendo quindi il suo andamento altalenante di questo periodo: dopo la domenica in rialzo con guadagni del 25% per Ethereum, ora le principali cripto hanno visto un calo importante nel loro valore, vanificando la crescita vista lo scorso weekend.

Osservando i dati di Coindesk, il Bitcoin nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovo calo del 6,46% per una perdita pari a 2.244 Dollari nel momento in cui scriviamo questa notizia, con un valore di scambio pari a 32.453,32 Dollari. Ricordiamo che domenica 4 luglio 2021 veniva scambiato a 35.320 Dollari. L’Ethereum, invece, ora viene scambiato a 2.138,66 Dollari per un calo del 10,17% rispetto alla giornata di ieri (anzi, addirittura a questa mattina) e un totale di circa 175 Dollari in meno rispetto lo scorso weekend.

XRP o Ripple, invece, mostra un calo del 7,78%, per un valore di 0,616873 Dollari, mentre Cardano è anch’essa in calo ma effettivamente soltanto di 0,08 Dollari. Il Dogecoin registra il calo peggiore delle criptovalute principali, pari all’11,16% nelle ultime 24 ore: se domenica veniva scambiata a 0,2478 Dollari, ora il valore allo scambio è pari a 0,2076 Dollari. Infine, anche il resto delle criptovalute minori come Stellar, Polkadot, Monero, Litecoin sono in rosso. L’unica cripto in crescita è Orchid, salita del 25.61% nelle ultime 24 ore ma anch’essa vittima di un calo importante negli scorsi giorni.

Ricordiamo intanto che la Cina ha lanciato un chiaro segnale verso le realtà nazionali del mondo cripto, ordinando la chiusura di una società coinvolta nella facilitazione di transazioni crittografiche tramite la produzione di software ad hoc.