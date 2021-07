Criptovalute, domenica in rialzo: cresce il Bitcoin, Ethereum guadagna il 25%!

Domenica di rialzi per il mercato delle criptovalute, ancora scosso dal blocco del mining in Cina che nelle passate settimane ha provocato forti cali. In giornata odierna segnaliamo che molte delle monete virtuali sono in crescita.

Il Bitcoin viene scambiato a 35.320 Dollari, il 2,19% in più rispetto alla giornata di ieri, mentre su base settimanale è in territorio positivo del 5,86%.

Cresce anche Ethereum, la seconda criptovaluta più importante del mercato, che ha raggiunto quota 2.313,57 Dollari, con un incremento del 4,31% in più rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale in questo caso la crescita è addirittura del 25,15% rispetto alla settimana precedente.

In rialzo anche Cardano, dell'1%, a 1,43 Dollari, mentre Binance Coin fa registrare un incremento del 3,31% a 303,98 Dollari. Praticamente in pari in giornata odierna Dogecoin, la criptovaluta fortemente sponsorizzata da Elon Musk che ora è a 0,2478 Dollari, in crescita dell'1,43% su base settimanale.

Qualche giorno fa un Tweet di Musk aveva fatto schizzare nuovamente Dogecoin, seppur in maniera inferiore rispetto a quanto avvenuto nelle passate settimane quando aveva dato il via ad un vero e proprio rally. La scorsa settimana è anche arrivata la notizia che l'AZ Alkmaar pagherà i giocatori in Bitcoin e metterà a bilancio alcuni token.