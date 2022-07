Criptovalute, domenica in rosso per tutto il mercato: si salva solo Shiba Inu

Giusto poche ore fa vi abbiamo riportato che il weekend è iniziato in verde per le criptovalute, con aumenti diffusi su tutto il mercato. Sfortunatamente, la situazione sembra già essere cambiata, con i token "maggiori" come Bitcoin ed Ethereum in perdita rispetto a ieri.

Nello specifico, su base giornaliera, Bitcoin perde l'1,43% e si attesta sui 21.280 Dollari, mentre Ethereum vive una contrazione leggermente più marcata, pari al 2,67%, e viene scambiato a 1.182 Dollari. Ciò che è più interessante è che entrambe le monete digitali guadagnano l'11,4% rispetto alla scorsa settimana: un dato decisamente solido, che però mostra anche lo stretto legame tra Bitcoin, Ethereum e il mercato tradizionale, che viaggiano ormai sullo stesso binario.

Perde il 2,47% BNB, il token di Binance, che viene venduto a 236,23 Dollari, 2,47% in meno di ieri ma comunque l'8,31% in più della scorsa settimana. Le perdite di BNB, in questi giorni, sembrano essere state limitate dalla rimozione dei costi di transazione su Binance per il trading di Bitcoin, che ha contribuito anche a far volare il numero di operazioni sull'exchange ed a far tremare tutta la concorrenza.

Performance decisamente simili alle crypto principali anche per Solana, che perde il 3,43% su base giornaliera ma guadagna il 12,12% rispetto alla scorsa settimana, attestandosi sul prezzo di 36,94 Dollari. Leggermente peggio XRP, il token di Ripple, che su base settimanale guadagna solo l'8,13%, ma che su base giornaliera perde l'1,20%, meno di SOL. Cardano, invece, migliora del 4,20% rispetto a domenica scorsa, pur perdendo l'1,78% rispetto a ieri.

Passando agli AltCoin, invece, non possiamo non segnalare il dato positivo di Shiba Inu, in ripresa del 13,41% rispetto a sette giorni fa e che oscilla poco al di sopra dello 0% rispetto a ieri, segnando un lievissimo miglioramento anche a confronto con 24 ore fa. DogeCoin, invece, riprende solo il 3,65% del proprio prezzo settimanale e perde l'1,77% rispetto a ieri.