Criptovalute: Ethereum perde oltre il 6%, cresce Doge, ma pesa la crisi Ucraina

Weekend in rosso per il mercato delle criptovalute. A pesare sono i timori per le tensioni tra Russia ed Ucraina, che già da qualche giorno stanno spingendo verso il basso i principali token del mercato, alcuni dei quali riportano perdite importanti.

Come abbiamo avuto modo di riportare qualche ora fa, Bitcoin continua a restare sotto i 40.000 Dollari ed ora viene scambiato a 39.849 Dollari, l’1,46% in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre su base settimanale il negativo è del 5,69%.

Cala anche Ethereum, che perde oltre il 6% rispetto ad ieri e viene scambiato, nel momento in cui stiamo scrivendo, a 2.726,61 Dollari. In questo caso su base settimanale l’andamento è pesantemente in negativo ed il token ha perso il 6,46%.

Cardano lascia invece il 3,88% ed ora è a quota 0,9843 Dollari, mentre negli ultimi sette giorni il negativo è del 7,12%. Tra gli altcoin segnaliamo anche il -4,71% di Solana, ad 89,77 Dollari.

Cresce, seppur di poco Dogecoin, che con un +0,53% si attesta a 0,1414 Dollari, sebbene su base settimanale l’andamento sia comunque negativo dello 0,71%. Shiba Inu perde il 5,23% ed ora viene scambiata a 0,00002739 Dollari, ma su base settimanale il negativo è del 4,05%. Polygon MATIC cala a 1,58%, il 5% in meno rispetto a 24 ore fa.

La settimana si era aperta con un rimbalzo del mercato delle criptovalute, spinto anche dagli spot del Super Bowl.