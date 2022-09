Criptovalute, Ethereum perde l'8% in un giorno: è colpa di The Merge?

Dopo un inizio di settimana in rosso per le criptovalute, è arrivato oggi il momento di fare il primo punto della situazione del mercato crypto dopo il Merge di Ethereum. Come molti si aspettavano, è proprio Ethereum a risentire maggiormente del Merge, con perdite molto più marcate degli altri token.

Ethereum (ETH) perde il 7,99% su base giornaliera e il 13,91% su base settimanale, in quello che si può considerare uno dei peggiori risultati tra le criptovalute maggiori sul mercato, nonché per il token ETH stesso, che ora viene scambiato per 1.474 Dollari. Ovviamente, la criptovaluta sconta l'Ethereum Merge, completato senza contraccolpi nelle scorse ore ma che potrebbe aver instillato preoccupazione negli investitori in crypto circa il futuro della moneta.

Anche gli altri token legati alla Blockchain Ethereum, come Ethereum Classic ed Ethereum Proof-of-Work (ETHPoW), sono in rapido calo. ETHPoW (ETHW), criptovaluta supportata da una comunità di ex-miner di Ethereum, perde infatti il 66,73% su base giornaliera, scendendo a soli 13,56 Dollari di valore, mentre Ethereum Classic (ETC) perde il 9,64% rispetto a ieri e viene ora venduto a 34,49 Dollari.

Migliore, benché comunque negativo, è il risultato degli altri principali token sul mercato: Bitcoin perde l'1,82%, scendendo per l'ennesima volta sotto i 20.000 Dollari e attestandosi a quota 19.791 Dollari, il 4,20% in meno della scorsa settimana. BNB, il token di Binance, perde solo lo 0,81% su base giornaliera e viene scambiato a 274,44 Dollari, mentre Cronos, il token di Crypto.com, registra una perdita del 4,03% rispetto a ieri e dell'11% rispetto a venerdì scorso.

Ristagnano invece le altre criptovalute, con l'eccezione di XRP, che perde quasi il 5% in un solo giorno e si trova attualmente a 0,3249 Dollari di prezzo. Per il resto, Cardano, Solana e persino DogeCoin e Shiba Inu fanno registrare perdite poco marcate, quasi tutte comprese tra il 2% e il 3% su base giornaliera.