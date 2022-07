Criptovalute: Ethereum rimbalza e guadagna il 10%, Bitcoin verso i 21.000 Dollari

Dopo il netto calo delle principali criptovalute causato dalla pubblicazione, nella giornata di mercoledì, dei dati sull'andamento dell'inflazione negli Stati Uniti d'America, pare che oggi si sia verificata una decisa ripresa per token come Ethereum, che hanno fatto registrare aumenti percentuali a doppia cifra.

Nel momento in cui scriviamo questa notizia, stando ai dati di CoinMarketCap, Ethereum guadagna il 10,42% su base giornaliera, risalendo ad un prezzo di 1.210 Dollari. Un ottimo risultato, che però non basta a riportare la valuta in pari con il prezzo che aveva raggiunto alla fine della scorsa settimana, prima del calo del mercato crypto del weekend.

Performance nettamente positiva anche per Polygon e Uniswap, che guadagnano rispettivamente il 9,82% e il 12,62% su base giornaliera e il 21,70% e il 22,82% su base settimanale. Al momento, le due criptovalute vengono scambiate a 0,697 Dollari (Polygon) ed a 7,05 Dollari (UniSwap). Solo ieri, Polygon è entrato in un incubatore di startup di Disney, che pare aver infuso enorme sicurezza verso la criptovaluta negli investitori.

Tra le altre criptovalute, segnaliamo Solana, che guadagna l'8,67% su base giornaliera, attestandosi sui 37,31 Dollari, essenzialmente in pari con il risultato della scorsa settimana, e XRP, che risale del 6,28% su base giornaliera e arriva al prezzo di 0,339 Dollari. La cifra è comunque pari al 4,30% in meno della scorsa settimana.

Bene anche Bitcoin, che guadagna il 4,19% rispetto a ieri e risale a 20.797 Dollari, puntando verso i 21.000 Dollari. Rispetto a sette giorni fa, comunque, anche qui ci troviamo in perdita, con un peggioramento del 4,61%. Percentuali simili valgono anche per DogeCoin, che guadagna il 4,37% rispetto a ieri e si attesta sugli 0,0632 Dollari, che però sono il 10,37% in meno di una settimana fa, segnando il peggior risultato sul mercato su base settimanale.