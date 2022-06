Criptovalute: Ethereum rimbalza e supera i 1.000 Dollari, anche Bitcoin migliora

Dopo un weekend di calma piatta per le criptovalute, pare che queste ultime, con l'arrivo della nuova settimana, abbiano iniziato una timida ripresa verso i valori precedenti il calo degli ultimi mesi. In particolare, Ethereum è rimbalzato dell'11,26% nelle ultime ore.

La criptovaluta di Vitalik Buterin ha nuovamente superato i 1.000 Dollari di valore, attestandosi nel momento in cui scriviamo questa notizia sui 1.071 Dollari, con un aumento su base giornaliera che sfonda il 10%. Sfortunatamente, però, il dato attuale rimane negativo rispetto ad una settimana fa, quando Ethereum valeva circa il 18% in più rispetto ad ora.

Discorso analogo per Bitcoin, che guadagna l'8,16% e si assesta attorno ai 20.000 Dollari, senza però superare tale soglia "psicologica". La criptovaluta, in particolare, si ferma a 19.905 Dollari, il 20,85% in meno rispetto alla scorsa settimana.

Miglioramenti piuttosto marcati su tutto il mercato, comunque: il token BNB di Binance, per esempio, guadagna il 5,93% e viene scambiato a 205,18 Dollari, un ottimo segnale nonostante il valore della moneta sia del 12% inferiore rispetto alla scorsa settimana. Cardano guadagna il 3,54% su base giornaliera ed è una delle poche criptovalute a far segnare un positivo anche su base settimanale, con un +2,43% rispetto a sette giorni fa.

Sotto questo punto di vista, comunque, è Solana a guidare il mercato, almeno per ora, con un prezzo di scambio di 31,97 Dollari, ovvero il 9,14% in più di ieri e addirittura il 15,47% in più della scorsa settimana. Bene anche XRP, il token di Ripple, venduto a 0,3161 Dollari, il 3,82% in più di ieri: su base settimanale, invece, la criptovaluta è calata dello 0,48%, un dato tutto sommato positivo visto l'andamento del mercato negli scorsi giorni.

Relativamente agli AltCoin, invece, stupisce il risultato positivio di DogeCoin, che potrebbe essere dovuto anche al continuo supporto accordato da Elon Musk alla criptovaluta e reiterato nuovamente nelle scorse ore. La moneta, infatti, è in positivo del 2,22% su base giornaliera e dello 0,87% su base settimanale. Shiba Inu, invece, viene scambiato a 0,000007954 Dollari, il 3,98% in più di ieri ma comunque lo 0,27% in meno della scorsa settimana.