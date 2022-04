Criptovalute, ex CEO exchange ricercato in Turchia: rischia 40.000 anni di carcere

Vi ricordate dello scandalo Thodex avvenuto in Turchia un anno fa e che ha visto il furto di oltre due miliardi di Dollari in criptovalute da parte del CEO Faruk Fatih? Stando a un report recentemente pubblicato da Bloomberg, un procuratore avrebbe richiesto una pena detentiva che supera i 40.000 anni nei confronti degli imputati.

Riprendendo il report originale di Demiroren News Agency, Bloomberg News ha segnalato come l’accusa abbia richiesto misure decise e sentenze importanti nei confronti dei 21 individui coinvolti nella gestione dell’exchange di criptovalute Thodex con sede a Istanbul. Al momento solo parte di essi sarebbe stata individuata e arrestata dalle autorità del paese, con il CEO ventottenne Faruk Fatih Ozer ancora in fuga dall’Interpol.

Ognuno di essi è accusato di avere creato una organizzazione criminale, oltre che di frode e riciclaggio di denaro: approfittando del boom del settore crypto nel 2021, egli avrebbero dato vita a Thodex per attrarre gli investitori e promettere protezione da inflazione e indebolimento delle criptovalute in loro possesso. L’accusa ha affermato che le perdite totali erano pari a 24 milioni di Dollari; tuttavia, le prime stime riportate sopra parlavano già di oltre due miliardi di Dollari – per l’esattezza, si parla di circa 2,6 miliardi. Ozer ha dichiarato nell’aprile 2021 che sarebbe tornato in Turchia per ripagare gli investitori, ma a oggi non si hanno ancora aggiornamenti concreti da parte sua.

Rimanendo nel mondo delle criptovalute, l’Unione Europea sta agendo per renderle tracciabili.