Criptovalute, l'FBI contro la DeFi: 'il 97% delle truffe colpiscono i suoi protocolli'

Mentre il mercato delle criptovalute cerca la ripresa in seguito a una settimana di rosso, arriva oggi dall'FBI un invito rivolto a tutti gli investitori, che chiede loro di non fidarsi delle piattaforme di DeFi e di compiere approfondite ricerche prima di investirvi il proprio denaro.

L'avviso arriva da una comunicazione dell'FBI pubblicata in rete lunedì 29 agosto, con la quale l'agenzia di polizia federale degli Stati Uniti spiega che il numero di attacchi hacker contro le piattaforme DeFi, ovvero contro la finanza decentralizzata, è aumentato di cifre colossali nell'ultimo anno. Addirittura, oggi come oggi, quasi tutte le truffe nel mondo crypto sarebbero rivolte a danneggiare i protocolli DeFi.

Nello specifico, i dati dell'FBI fanno riferimento al primo trimestre del 2022, tra gennaio e marzo, e spiegano che in questo lasso di tempo sono stati trafugati ben 1,3 Miliardi di Dollari con truffe e scam nel mondo crypto, il 97% dei quali proveniva dal mondo della DeFi. Anche una ricerca di Chainalysis, nota firma di sicurezza sulla blockchain, riporta dati del tutto simili.

Nel 2020, le truffe legate ai protocolli DeFi ammontavano al 30% del totale del denaro derubato nell'ecosistema crypto, mentre già nel 2021 tale percentuale era salita al 72%. Secondo l'FBI, i criminali impiegati nel settore della finanza decentralizzata userebbero diversi sistemi per colpire le piattaforme di DeFi: il più noto è il metodo dei prestiti-flash, che è anche stato utilizzato per "colpi" come quello contro la stablecoin Beanstalk. In altri casi, invece, gli hacker utilizzano delle vulnerabilità nelle piattaforme di DeFi per ottenere i permessi di accesso ai Wallet ad esse collegati e svuotarli: in un caso, questo sistema ha permesso di trafugare ben 320 milioni di Dollari.

Tra le azioni illecite sulla blockchain legate alla DeFi troviamo poi anche l'attacco ad Axie Infinity da parte del gruppo di hacker nordcoreani Lazarus, ma anche quello contro il bridge di criptovalute Nomad, che ha portato a perdite per ben 200 milioni di Dollari per i gestori della piattaforma. Secondo l'FBI, "i cybercriminali cercano di trarre vantaggio dall'aumento dell'interesse degli investitori nelle criptovalute e dalla complessità delle funzioni cross-chain dei protocolli DeFi".