Criptovalute: si ferma la cavalcata di Ethereum e MATIC, ma Bitcoin continua a salire

Dopo un periodo di crescita sostenuta per le criptovalute, che ormai da una settimana fanno registrare ottime performance, pare che Ethereum si sia stabilizzato attorno ai 1.500 Dollari, mentre Bitcoin sembra continuare ad aumentare di valore, anche se più lentamente rispetto agli altri token.

La criptovaluta di Satoshi Nakamoto, infatti, viene oggi scambiata a 23.370 Dollari, il 6,75% in più di ieri. Su base settimanale, il risultato è in positivo del 18% circa. Non si tratta di un dato eclatante come il +42,16% fatto registrare da Ethereum, ma comunque sembra che Bitcoin stia facendo segnare un aumento più lento ma sostenuto, dal momento che attualmente il token ETH è in sostanziale parità rispetto ai ieri.

In generale, comunque, nelle ultime ore abbiamo visto una continuazione della tendenza positiva per quasi tutte le principali criptovalute, ma con percentuali di guadagno ridotte rispetto agli scorsi giorni: BNB, il token di Binance, viene al momento scambiato a 264,68 Dollari, l'1,73% in più di ieri e il 16,52% in più su base settimanale. CRO, criptovaluta di Crypto.com, vale invece 0,1366 Dollari, il 6,34% in più su base giornaliera e il 19,60% rispetto alla scorsa settimana.

Per quanto riguarda le altre criptovalute principali, XRP guadagna il 3,81% rispetto a ieri e il 16,23% su base settimanale, mentre Cardano segna addirittura un +8,12% su base giornaliera, con un 21,13% di guadagno rispetto a una settimana fa. Anche Solana, che al momento perde l'1,13% a confronto con il dato di ieri, si trova in positivo del 30% circa rispetto a sette giorni fa.

Performance ottima per i principali AltCoin, invece, dal momento che sia Shiba Inu che DogeCoin vengono venduti al 10% circa in più di ieri e si attestano al 20% di miglioramento su base settimanale. Infine, pare che si sia fermata anche la cavalcata della criptovaluta MATIC, il token di Polygon, al momento in parità rispetto a ieri dopo aver guadagnato il 60% del proprio valore nel giro di sette giorni.