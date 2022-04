Criptovalute, finito l'effetto Musk: Bitcoin, Ethereum e Dogecoin tornano a scendere

Conclusasi la spinta dell'accordo tra Elon Musk e Twitter, che nella giornata di ieri ha fatto volare le principali criptovalute verso cifre decisamente migliori di quelle delle scorse settimane, nelle ultime ore il mercato crypto è tornato nuovamente a scendere, con punte negative decisamente marcate per Bitcoin ed Ethereum.

Ormai sembra essersi dunque consolidato il trend discendente delle principali monete digitali, che perdono prezzo o, nel migliore dei casi, ristagnano da quasi quindici giorni a questa parte. Come abbiamo già detto più volte negli scorsi giorni, la colpa di questo trend discendente non si ritrova in uno scarso interesse del pubblico per le criptovalute, ma da una infelice contingenza macroeconomica e geopolitica.

Nello specifico, la continuazione della guerra in Ucraina, che nelle ultime ore si è evoluta con la chiusura di parte degli approvvigionamenti energetici russi alla Polonia e alla Bulgaria e con pesanti dichiarazioni su una Terza guerra mondiale in arrivo, ha generato un'enorme incertezza nel mercato, portando anche la finanza tradizionale ad un piccolo tracollo.

A pesare sono poi altri fattori, come l'aumento dell'inflazione in tutto il mondo e l'aumento dei tassi dei prestiti, tagliati a inizio pandemia e che ormai stanno tornando ai valori pre-pandemici. Il rallentamento dell'economia, soprattutto nei settori ad alto tassi di innovazione, potrebbe essere esacerbato dai recenti lockdown di Shanghai e Pechino, che rischiano di colpire le catene produttive globali dell'elettronica di consumo e di numerosi altri beni strategici.

Passando più nello specifico al mercato crypto, nelle ultime ore Bitcoin è sceso di nuovo sotto i 40.000 Dollari, attestandosi attorno ai 38.950 Dollari con una perdita percentuale del 3,71% rispetto a ieri. La cifra, che si avvicina pericolosamente al valore di 38.500 Dollari raggiunto da Bitcoin lo scorso 25 aprile, non lascia ben sperare in una ripresa rapida della criptovaluta. Anche Ethereum si trova stabilmente sotto i 3.000 Dollari, con un prezzo di vendita pari a 2.896 Dollari (-3,36% rispetto a ieri).

Segnali negativi anche dalle altre criptovalute più note, come XRP, che segna un negativo del 4,44% e che viene venduto a 0,6522 Dollari, e Terra, che perde addirittura il 7,12% e viene venduto a 89,38 Dollari. Solana registra invece dati migliori, con una perdita pari solo all'1,46% su base giornaliera e un prezzo vicino alla soglia dei 100 Dollari.

Anche la cavalcata in positivo di Dogecoin, infine, sembra essersi conclusa con un tonfo verso i valori precedenti l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk. La criptovaluta, che aveva guadagnato tra il 25 e il 26 aprile il 30% del proprio valore, sta infatti facendo registrare un calo del 12% circa rispetto a ieri, e viene venduta a 0,1430 Dollari.