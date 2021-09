Le criptovalute vanno regolamentate a livello globale, secondo il rettore di Harvard

In un'intervista rilasciata a Bloomberg, l'ex Segretario del Tesoro dell'Amministrazione Clinton e rettore emerito di Harvard Larry Summers ha dichiarato che le criptovalute avranno performance migliori se regolate, anziché essere un "paradiso libertario" senza limiti per gli utenti.

Summers ha analizzato insieme a Bloomberg la scelta della Cina di rendere illegali Bitcoin ed Ethereum: la notizia è arrivata pochi giorni fa, e ha creato importanti fluttuazioni nel mercato. Secondo Summers, la ragione per cui il mondo della politica teme le criptovalute è insito nel loro nome: "la parola cripto suggerisce un desiderio per la segretezza, che in questo caso riguarda grosse somme di denaro. Quando delle grosse somme di denaro circolano in segreto, c'è il rischio del riciclaggio, di varie attività criminali e di truffe ai danni di persone innocenti". Questa sarebbe anche la spiegazione della recente mossa di Pechino contro Bitcon ed Ethereum.

Per questo, il rettore di Harvard crede che le criptovalute necessitino di regolamenti statali o internazionali, perché "l'industria dei pagamenti basati sulla blockchain migliorerà molto se sarà regolata in qualche modo, anziché essere una sorta di paradiso libertario. Credo che la comunità che investe su queste valute debba riconoscerlo e debba cooperare con i Governi". Le parole di Summers colpiscono nel segno sotto certi aspetti, specie quando si parla della volatilità del mercato delle criptovalute: pochi giorni fa, per esempio, un Tweet di Elon Musk aveva fatto impennare il valore dei Dogecoin, mostrando come la valuta sia estremamente suscettibile alle sollecitazioni esterne.

Infine, l'ex-Segretario del Tesoro ha anche affermato di credere che il campo delle criptovalute vada considerato più attentamente dagli Stati e dalle loro banche e che esso non possa essere una sorta di "rifugio dove gli utenti sanno che non potremo imporre dei regolamenti bancari e dove è possibile muovere liberamente il denaro senza pagare le tasse".