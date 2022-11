Criptovalute, GALA vittima degli hacker? Sembra di no: 'era un attacco white-hat'

Dopo il crollo della criptovaluta Terra LUNA dello scorso maggio, la community degli investitori in criptovalute è diventata molto più attenta al monitoraggio dei token sul mercato. Per questo, nelle scorse ore, la crypto GALA è crollata del 20% a seguito di alcuni timori di un attacco hacker.

In particolare, il portale CoinDesk riporta che gli investitori in GALA sarebbero stati messi in guardia da alcuni comportamenti anomali della criptovaluta, e avrebbero iniziato a vendere le proprie riserve temendo un attacco hacker o un rug pull che li avrebbe privati dei propri investimenti, facendo crollare nel giro di poche ore la moneta.

In questo modo, GALA ha perso il 20% del suo valore in pochi minuti (dati CoinMarketCap), con un crollo dal quale non sembra ancora essersi ripresa: al momento, infatti, la valuta è in rosso del 13% rispetto a ieri, con un prezzo unitario pari a 0,0356 Dollari. Incredibilmente, però, pare che questa volta le precauzioni prese dagli investitori siano state del tutto vane.

Le preoccupazioni degli investitori hanno avuto inizio quando un indirizzo ha tentato di mintare un miliardo di Dollari in GALA, facendo temere che si trattasse di un attacco hacker che avrebbe portato al rapido deprezzamento del token, come già avvenuto per altre valute negli scorsi mesi. Quando i ricercatori di PeckShield hanno fatto notare lo strano movimento sulla blockchain, però, pNetwork, l'azienda che possiede l'infrastruttura DeFi su cui "gira" GALA, ha dato una spiegazione diversa.

"Abbiamo coordinato un attacco hacker white-hat contro pGALA per verificare se potesse essere sfruttata con fini malevoli. Tutti i token GALA su Ethereum e il bridge di conversione sono al sicuro", ha twittato pNetwork, lasciando intendere che l'azienda avrebbe tentato di auto-hackerarsi per verificare la tenuta dei propri sistemi di sicurezza. Non sembra comunque che tutto ciò sia servito a convincere gli investitori: solo poche ore fa, infatti, pNetwork ha spiegato sempre su Twitter che "pubblicheremo un nuovo Token pGALA per rimpiazzare quello attuale e compromesso".