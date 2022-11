Criptovalute: galoppa Solana, mentre BTC sfonda il muro dei 21mila dollari

Periodo interessante per il mondo crypto, in seguito al clamoroso colpo di scena rappresentato dalla partnership tra Google Cloud e Solana. Al netto di ciò, però, come sta andando il mercato?

Bitcoin sembra passarsela abbastanza bene, riuscendo finalmente a sfondare il muro dei 21mila dollari, che teneva il fronte bloccato da un paio di mesi. Attualmente BTC si scambia a 21.245 dollari (Fonte: CoinMarketCap), per un Market Cap che lo vede saldamente al timone con quasi 408 miliardi di dollari e una crescita settimanale del 2,66%.

Anche Ether sembra in ripresa. Scambiato a livello unitario a 1.628 dollari, i tempi in cui si oscillava intorno ai 1.000 dollari sembrano ormai acqua passata. La crescita per ETH segue un pattern simile a Bitcoin, piazzando un sonoro 1,80% sui sette giorni, con una capitalizzazione di circa 200 miliardi.

Protagonista assoluto della settimana è stato BNB, che chiude il weekend con un +13,71% nell'arco degli ultimi 7 giorni, un valore di scambio di 352 dollari e un Cap totale di 56,4 miliardi, allungando di nuovo su XRP che nelle ultime settimane si era pericolosamente avvicinato all'asset di Binance.

Segue proprio Ripple, con i suoi 0,49 dollari per singolo token e una capitalizzazione di oltre 24 miliardi. Messo da parte il clamoroso rally di XRP di inizio ottobre, la crescita rimane costante, con un +5,71% su base settimanale.

DOGE si gode la sua nuova posizione: il rally di Dogecoin dopo l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha consentito al token di scavalcare Cardano, anche se in leggera flessione. Attualmente si scambia a 0,12 dollari per un cap di 16 miliardi di dollari, a debita distanza dai 14 miliardi di ADA, che invece si scambia a 0,42 dollari ed è in crescita settimanale del 2,35%.

Chiude proprio Solana, che si gode il suo meritato slancio dovuto agli incredibili annunci fatti da Google, piazzando un sonoro +3% giornaliero e +10% settimanale. Attualmente SOL si scambia a 36 dollari, per una capitalizzazione di 12,9 miliardi.