Criptovalute, Gene Simmons dei KISS non molla nonostante il 'dip'

Mentre continua la striscia rossa nel mercato crypto, al punto che Binance e Celsius hanno bloccato i prelievi seguendo il clamoroso calo di Bitcoin ed Ethereum, un irriducibile investitore in criptovalute ha ribadito la sua convinzione.

Stiamo parlando di Gene Simmons, leggendario cantante dei KISS, noto per il suo grande interesse nel mondo della blockchain al punto da detenere circa 3 milioni di azioni ordinarie di Invictus Capital, il quale ha recentemente risposto ad alcune domande di American Songwriter in una lunga intervista.

Il discorso è caduto inevitabilmente anche sull'attuale situazione del mercato e l'artista ha ribadito di possedere ingenti somme in Bitcoin, Asyrium e altri asset tra cui Zcash e Litecoin. Come approfondito da U.Today, in totale Simmons dovrebbe avere un portafoglio con 13 diverse criptovalute e avrebbe anche dichiarato che "continuerò a hodlare" mentre, alla domanda di American Songwriter in merito a eventuali consigli per i suoi fan, il cantante ha risposto con tutta franchezza che "non è giusto chiederlo. Puoi chiedermi dove sono investit, ma non ti suggerirei mai qualcosa perché nel caso il mondo finisse sottosopra, non voglio essere incolpato".

Insomma, una risposta da manuale data in una situazione critica per molti investitori. Nel frattempo, ricordiamo anche che i prezzi delle GPU starebbero scendendo a causa delle criptovalute e del loro calo a livello globale.