Criptovalute, il Giappone alla ricerca di falle che potrebbero aiutare la Russia

Sebbene lo scenario per la Russia sia più complesso del previsto, le autorità giapponesi vogliono evitare a tutti i costi che Mosca riesca ad aggirare le sanzioni comminate in seguito all'aggressione dell'Ucraina.

Infatti, nonostante le difficoltà che renderebbero per la Russia sfruttare le criptovalute per aggirare le sanzioni meno scontato del previsto, i funzionari dell'autorità finanziaria del Giappone e dell'ente nazionale per le criptovalute avrebbero predisposto un terreno di indagine per verificare la presenza di eventuali canali percorribili dal Cremlino e dagli oligarchi per trasferire fondi su blockchain e, naturalmente, per impedire che questo accada.

Attualmente, tuttavia, come del resto ribadito anche da Exchange come Binance, anche l'ente giapponese non sarebbe intenzionato a bloccare l'accesso a tutta la popolazione russa.

A questo proposito si è espresso anche il Ministro Shunichi Suzuki, il quale ha confermato che il Giappone ha effettivamente predisposto il controllo di tutti i sistemi che potrebbero essere sfruttati dalla Russia per eludere le sanzioni.

Ricordiamo che anche i giganti della tecnologia hanno risposto in maniera corale all'invasione dell'Ucraina. Tra questi, di recente, anche Microsoft ha sospeso vendite e servizi in Russia, aggiungendosi alla lunghissima lista che vede, tra gli altri, anche Intel, AMD, NVIDIA, Google e persino il colosso di Cupertino, Apple.