Criptovalute, giornata nera: Bitcoin scende sotto i 40.000 Dollari, male anche Ethereum

Solo poche ore fa, l'ex-CEO di BitMEX prevedeva una "carneficina delle criptovalute" causata dalla guerra in Ucraina, con la rapida perdita di valore di molti dei token più conosciuti e scambiati sul mercato. Oggi, benché la previsione sia ben lungi dall'avverarsi, Bitcoin è sceso per la prima volta sotto i 40.000 Dollari.

Nelle scorse ore, infatti, la moneta è arrivata a toccare valori che oscillavano leggermente al di sotto dei 40.000 Dollari. Si tratta di un valore mai raggiunto nell'ultimo mese, poiché dal 16 marzo scorso la criptovaluta si è stabilmente collocata al di sopra della soglia di resistenza fissata proprio a quella cifra. Nel momento in cui scriviamo questa notizia, Bitcoin si trova appena sopra i 40.000 Dollari, con un valore di circa 40.188 Dollari, in calo del 5,20% rispetto a ieri.

Analoghe variazioni interessano comunque tutte le altre principali criptovalute: Ethereum è sceso sotto i 3.000 Dollari nella giornata di ieri, con un calo percentuale del 5,36% in 24 ore, attestandosi al momento su prezzi che oscillano tra i 2.990 e i 3.015 Dollari. XRP ha perso il 5,31%, scendendo fino a 0,70 Dollari, mentre Solana si è svalutato addirittura del 7,40%, arrivando pericolosamente vicino alla soglia dei 100 Dollari. Resiste leggermente meglio il token Terra, con un calo del 4,32% ed un valore vicino agli 85 Dollari.

Al di là dei dati matematici, comunque, secondo gli esperti la pessima performance di tutte le criptovalute nelle ultime ore sarebbe causata da una serie di fattori, tra cui l'aumento dei tassi di interesse sui prestiti, che potrebbe essere annunciato dalla Federal Reserve americana nelle prossime ore, e l'aumento dell'inflazione su scala globale.

Fa anche paura agli investitori la continuazione della guerra tra Russia e Ucraina, la quale, se non dovesse risolversi con una pace nel breve periodo, potrebbe portare al totale isolamento dell'economia russa da quella del resto del mondo ed alla dislocazione dei sistemi produttivi e dei commerci su scala globale, causando gravi contraccolpi all'economia mondiale.



Intanto, comunque, dei segnali positivi arrivano da altri mercati, specie relativamente all'adozione di Bitcoin come moneta con corso legale: la criptovaluta, infatti, ha da poco ottenuto valore legale a Madeira e Prospera, e presto potrebbe ricevere lo stesso status anche in Messico.