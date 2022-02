Criptovalute ancora più giù: Bitcoin a 38mila, cosa succede al mercato?

Dopo un'allarmante apertura di weekend in rosso per le criptovalute, il mercato continua a camminare all'unisono verso la stessa direzione, capitanato come sempre da Bitcoin, che sfonda verso il basso il muro dei 40mila dollari.

E proprio BTC è il primo token della lista, con un valore di mercato che attualmente si attesta sui 38.225 dollari, con una capitalizzazione di 724,8 miliardi e un volume che scende ad appena 18,4 miliardi di dollari.

Segue Ethereum, con ETH che attualmente si scambia a 2.624 dollari, con un Market Cap di 313,5 miliardi. Al netto di Tehter e USDC, il terzo posto è stabilmente occupato dalla forza di mercato di Binance. BNB, infatti, reduce da una settimana alla ricerca dei 400 dollari, si rifugia a 380,32 con una riduzione nelle 24 ore di quasi il 5%. Il suo Cap, tuttavia, rimane ampiamente distante dagli altri posti in classifica, a 62,7 miliardi.

Ripple, ormai stabilmente sopra Cardano, mantiene incredibilmente i suoi 0,78 dollari, piazzando un +1,08% nella giornata e 37,7 miliardi di capitalizzazione. ADA, a sua volta, segue a 31,5 miliardi, con un valore per token che sprofonda sotto il dollaro. Con un -5,84%, Cardano accusa più di tutti il colpo e attualmente si scambia a 0,93 dollari.

Chiudono la nostra analisi Solana (SOL), che perde meno di tutti a solo -1,30% e un valore di scambio di 88,83 dollari, AVAX e Terra (LUNA), rispettivamente a 79,39 dollari (-5,64%) e 48,95 dollari (-3,99%).



Quanto alle memecoin più popolari, DOGE e Shiba Inu, la prima resiste allineandosi alla corsa di Bitcoin, complice anche il recente post su Twitter di Musk su Dogecoin nelle stazioni di servizio Tesla. Il suo valore di scambio, al 20 febbraio 2022, è di 0,1367 dollari, con una capitalizzazione di poco più di 18 miliardi. Quanto a SHIB, invece, si registra un calo giornaliero del 10%, con un valore di 0,000025 dollari e un Market Cap di 14 miliardi.