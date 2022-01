Quali criptovalute hanno guadagnato più valore nel 2021? Ecco la lista

Il 2021 è stato un anno da record per Bitcoin ed Ethereum, ma nessuna di queste due valute si colloca nella lista stilata da Coinbase delle monete che hanno guadagnato più valore nel 2021: l'elenco si è basato sui dati forniti dall'agenzia di analisi specializzata in valute digitali Messari.

Coinbase tiene a sottolineare anzitutto che sia Bitcoin che Ethereum hanno raggiunto picchi di valore nel 2021, mentre nell'ultimo anno la capitalizzazione totale del mercato è passata da 800 Miliardi di Dollari a ben 2.2 Trilioni di Dollari. Tuttavia, né Bitcoin né Ethereum hanno fatto segnare aumenti esplosivi di valore come altre monete digitali, che Coinbase classifica in tre categorie principali, ovvero i Metaverse-Coins, gli Ethereum-Killers e i Meme-Coin.

Partiamo dai Metaverse-Coins: questo settore è diventato il più "caldo" del mercato dopo il rebranding di Facebook in Meta, avvenuto lo scorso ottobre. Dell'evento hanno beneficiato tutti i progetti basati sul Metaverso, come The Sandbox (SAND) e Axie Infinity (AXS), che hanno guadagnato rispettivamente il 16.265% e il 16.160% rispetto a gennaio 2021, con un aumento di ben 162 volte del loro prezzo in 12 mesi. Lo stesso discorso vale anche per il token MANA di Decentraland, che ha vissuto un aumento del 3.943% dall'inizio dell'anno.

Tra gli Ethereum-Killers, invece, troviamo le monete nate per ridurre le "gas fees" legate alla blockchain Ethereum, come Polygon (MATIC), Terra (LUNA) e Solana (SOL). Sono ben cinque le monete che si trovano nella Top 10 di Coindesk in termini di aumento del valore percentuale nel 2021: si tratta di Polygon, Terra, Fantom (FTM), Solana e Avalanche (AVAX). In particolare, il valore di Polygon e Terra è aumentato del 14.000% circa nell'ultimo anno.

Infine, passiamo ai Meme.Coins: tra di essi troviamo ovviamente monete come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), che nonostante il rallentamento vissuto alla fine del 2021 hanno passato un anno all'insegna dell'aumento verticale del proprio valore, seguendo lo slogan "To the moon" e i tweet di Elon Musk. La classifica completa stilata da Coindesk, comunque, è la seguente:

The Sandbox - SAND (+16.265,37%) Axie Infinity - AXS (+16.159,84%) Polygon - MATIC (+14.496,26%) Terra - LUNA (+13.807,87%) Fantom - FTM (+13.006,90%) Solana - SOL (+9.374,18%) Decentraland - MANA (+3.943,23%) Dogecoin - DOGE (+2.943,46%) Avalanche - AVAX (+2.786,83%) Shiba Inu - SHIB (+1.607,66%)

Con l'avvio del nuovo anno, diversi esperti hanno fatto le loro previsioni sulle criptovalute per il 2022, mentre molti utenti intendono continuare ad investire nel mercato crypto, che però rimane estremamente volatile e a rischio di frodi: tutte le truffe di criptovalute del 2021, infatti, hanno sottratto in totale ben 7,7 Miliardi di Dollari ai portafogli digitali sparsi per il mondo.