Criptovalute, incredibile: bug regala 90 milioni di dollari agli utenti

Il mondo delle criptovalute sta continuando a regalare emozioni. In seguito al ban di Bitcoin e simili effettuato dalla Cina, questa volta è accaduto qualcosa che ha fatto "felici" alcuni utenti. La storia ha dell'incredibile: un bug ha regalato 90 milioni di dollari in crypto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, nonché come confermato da Robert Leshner su Twitter, alcuni utenti del servizio Compound si sono visti "recapitare" senza motivo un buon numero di dollari in criptovalute. La causa sarebbe da ricercarsi in un aggiornamento errato, che a quanto pare avrebbe "sperperato" in totale qualcosa come circa 89 milioni di dollari. Immaginatevi di trovarvi da un momento all'altro con più soldi nel "conto": questo è quanto accaduto ad alcune persone.

La situazione è per certi versi surreale: il profilo Twitter ufficiale di Leshner, che è il CEO e fondatore della piattaforma coinvolta, attualmente pullula di ringraziamenti legati agli utenti che hanno deciso di restituire le criptovalute. In parole povere, la piattaforma al momento non sembra poter fare altro che chiedere cordialmente agli utenti di "dare indietro" quanto ricevuto senza motivo. Per cercare di convincere le persone, Leshner ha affermato che coloro che scelgono di restituire i soldi in criptovalute possono "tenersi il 10%" per via del comportamento onesto.

In ogni caso, ci sono anche altre questioni da tenere bene a mente. Infatti, come fatto notare dallo stesso Leshner, le criptovalute ricevute "in eccesso" verranno segnalate come reddito all'IRS (Internal Revenue Service), l'agenzia governativa americana che si occupa della riscossione dei tributi. In parole povere, sembra proprio che coloro che hanno ricevuto il "regalo" non potranno semplicemente "far finta di nulla".

Insomma, la questione legata alla piattaforma decentralizzata Compound è semplicemente assurda e qualcuno potrebbe associarla alla trama di un film.