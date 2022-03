Criptovalute, inizio di settimana in slancio: Bitcoin ed Ethereum crescono del 6%

Inizio di settimana in territorio positivo per il mercato delle criptovalute. In questo lunedì di Marzo 2022, infatti, si segnalano forti crescite per i principali token del mercato, tra cui Bitcoin ed Ethereum.

Proprio il Bitcoin, sfonda quota 47mila Dollari e nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiato a 47.206,06 Dollari, il 5,88% in più rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale la crescita è del 14,16% su base settimanale.

In crescita anche Ethereum, che supera i 3.300 Dollari e nel momento in cui stiamo scrivendo è scambiato a 3.348,05 Dollari, con una crescita del 6,47% rispetto a 24 ore fa, mentre negli ultimi sette giorni la crescita è stata del 15,09%.

Tra gli altri token, segnaliamo Cardano in crescita del 4,59% a 1,19 Dollari, Solana a 110,04 Dollari, con un +8.82% rispetto a 24 ore fa, e Terra LUNA a 95,02 Dollari, con una crescita del 4,79%.

Dogecoin cresce del 7,02% a 0,1502 Dollari, il 24,46% in più rispetto a sette giorni fa. Shiba Inu anche cresce, del 7,97% a 0,00002657 Dollari, con una crescita settimanale del 14,89%.

Come sempre, le ragioni non sono note di questa crescita, ma potrebbero aver influito anche le indiscrezioni secondo cui la Russia potrebbe integrare le criptovalute nell’economia nazionale.