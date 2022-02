Criptovalute e inquinamento: qual è la blockchain più 'verde'?

Se la blockchain di Bitcoin produce parecchi rifiuti elettronici per ogni singola transazione, recentemente stimati in circa l'equivalente di due iPhone 12 Mini, non si può dire lo stesso proprio per tutta l'industria. Scopriamo la più "verde" tra le principali blockchain.

La risposta è Polkadot (DOT). Infatti, stando alle stime dell'ultimo rapporto del CCRI (Crypto Carbon Ratings Institute), la blockchain di Gavin Woods, storico ex co-fondatore di Ethereum, sarebbe quella con il minore impatto ambientale tra le principali.

Forte della sua natura derivativa da Ouroboros, il protocollo su cui si basa anche Cardano (ADA), non stupisce affatto che sia, insieme proprio ad ADA, una delle più efficienti dal punto di vista del consumo energetico. Non la migliore, probabilmente, ma tra le meno influenti a livello ambientale, con un'impronta di carbonio estremamente contenuta.

Il protocollo PoS di Polkadot e Cardano consente alle due blockchain di mantenere estremamente bassi i consumi, rispettivamente di 236 e 199 kWh/anno per ogni nodo. Sebbene DOT sembri meno efficiente di ADA, però, è bene ricordare che la quantità di nodi a disposizione è di gran lunga inferiore (3.002 contro 297), rendendo i consumi enormemente più bassi.

Dove Solana, che secondo lo studio sarebbe la meno efficiente, riesce a primeggiare è sicuramente nel throughput, ovvero nel quantitativo di transazioni che riesce a supportare. Mentre Polkadot è in grado di processare 166,66 transazioni al secondo, Solana può arrivare fino a 65.000, con una media attuale di 1.945 transazioni al secondo. Ed è proprio qui che SOL riprende lo scettro. Con questi dati, infatti, questa velocissima blockchain è in grado di garantire un consumo energetico enormemente più contenuto per singola transazione.