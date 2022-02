Criptovalute, quanto inquinano Bitcoin e Cardano? I risultati di ADA sono incredibili

La notizia della riapertura di una centrale a carbone per Bitcoin in Montana, e soprattutto del suo impatto ambientale, non è stata accolta propriamente a braccia aperte dalla comunità. Se l'impronta ambientale della prima crypto è al centro di molte discussioni, quanto inquina, invece, Cardano?

Una recente analisi effettuata da Finbold suggerisce, senza troppi giri di parole, un impatto ambientale inferiore rispetto alla blockchain di Bitcoin di circa 47.200 volte.

Si parla, nello specifico, di Cardano, in quanto rappresenta, con il suo token, il più importante rappresentante della categoria degli asset con algoritmo di consenso PoS (Proof-of-Stake), in netta contrapposizione rispetto a BTC con il suo PoW (Proof-of-Work). I dati, pubblicati su Cardano Blockchain Insights, mostrano che la rete creata da Charles Hoskinson avrebbe un consumo di 0,00277429 TWh annui, contro i 131 TWh di Bitcoin, che invece si attesta ai livelli di intere nazioni (poco meno di Polonia ed Egitto).