Criptovalute, gli investitori tornano a rischiare? Aumentano DogeCoin e Shiba Inu

Il mercato delle criptovalute è tornato a scendere all'inizio della scorsa settimana, salvo poi invertire il trend e, infine, ristagnare nel corso del lungo weekend di Ferragosto. Mentre le principali criptovalute oscillano attorno alla parità su base giornaliera, però, nelle scorse ore DogeCoin e Shiba Inu sono rapidamente aumentati di valore.

Stando a quanto riporta Coindesk, infatti, nel corso della giornata di ieri DogeCoin e Shiba Inu hanno guadagnato il 15% circa rispetto alle 24 ore precedenti, mentre Bitcoin, Ethereum e gli altri token sono in sostanziale parità ormai da qualche giorno. Secondo il portale, l'ottima performance dei meme-coin dipenderebbe dal fatto che, alla fine della scorsa settimana, anche il valore di Bitcoin ed Ethereum sia aumentato molto.

Nello specifico, Bitcoin ha superato i 25.000 Dollari ed Ethereum i 2.000 a cavallo tra sabato e domenica, salvo poi ridiscendere rispettivamente ai valori attuali di 24.037 Dollari e 1.882 Dollari. La ripresa delle due criptovalute principali, secondo Coindesk, avrebbe riacceso la propensione al rischio degli investitori, i quali sarebbero dunque tornati a investire anche nei token percepiti come meno stabili, quali i meme-coin.

Nella notte, dunque, SHIB è salito del 30% e DOGE del 15%, prima di tornare a scendere nelle prime ore del mattino. L'aumento di prezzo di DOGE, in particolare, ha fatto segnare l'ingresso del token nella "top ten" delle criptovalute in commercio per capitalizzazione di mercato, superando i 10 miliardi di Dollari totali e surclassando la valuta DOT di PolkaDot.

Attenzione, però: a differenza degli aumenti di Bitcoin ed Ethereum, legati alla situazione macroeconomica internazionale ed all'avvicinarsi del Merge della blockchain Ethereum, pare che la ripresa di SHIB e DOGE non abbia motivazioni solide, se non l'euforia del pubblico, definita "irrazionale" dagli analisti.