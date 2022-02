Criptovalute, la 'IT Army' ucraina alla ricerca dei portafogli russi

Mentre si attende il definitivo via libera all'esclusione della Russia dal sistema Swift, la "guerra più tecnologica di sempre" passa anche attraverso le innovative soluzioni offerte dalla tecnologia blockchain e dalle criptovalute.

Infatti, dopo aver approfondito che cos'è il sistema Swift, sappiamo che il gigante di Mosca potrebbe valutare l'opzione crypto per bypassare le sanzioni internazionali.

Nel frattempo, anche il paese occupato sta pianificando le sue contromosse sull'etere. Infatti, dopo la pubblicazione dei portafogli crypto dell'Ucraina per finanziare la difesa e supportare la popolazione, il vicepresidente ucraino ha annunciato la formazione di una "IT Army" per contrastare anche sul web l'offensiva russa.

Oltre a mirare al disinnesco dei canali ufficiali e dei media che diffondono la narrativa russa sul conflitto, però, il gruppo si starebbe mobilitando anche alla ricerca di informazioni sui portafogli degli oligarchi russi e del governo di Mosca, allo scopo di pubblicarli in rete e "flaggarli", indicandoli ai principali exchange come non sicuri per limitarne le transazioni in uscita e in entrata.

Nel frattempo, ricordiamo la mobilitazione di massa del mondo big tech. Tra questi, anche Elon Musk con l'attivazione di Starlink in Ucraina, il sistema satellitare in grado di fornire internet a banda larga al di fuori dalle infrastrutture terrestri, in risposta alle richieste dello stesso Fedorov.