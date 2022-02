Criptovalute in Italia, il MEF firma il decreto con le regole per gli operatori

Il Ministro dell'Economia e Finanze ha firmato il decreto che regola le attività degli operatori di cripovalute nel nostro paese. Il provvedimento prevede l'iscrizione, per i player che operano nel settore delle monete virtuale, in un apposito registro che sarà gestito dall'OAM (Organo di Agenti e Mediatori).

Come osservato dai colleghi di CorriereComunicazione, non è prevista alcune novità relativa all'emissione in proprio delle valute virtuali.

Lo stesso Organo di Agenti e Mediatori ha il compito di verificare la permanenza di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione, ma anche del rispetto delle normative vigenti. Previsto anche che l'OAM verifichi l'effettivo svolgimento dell'attività per restare in tale elenco.

Il Ministero di via XX Settembre ha anche stabilito che la Guardia di Finanza debba collaborare con l'OEM, ma anche la Polizia Valutaria, la Direzione Antimafia e le autorità giudiziarie e le agenzie fiscali per fare in modo che venga periodicamente verificata ogni informazione e documentazione necessaria "detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro, compresi i dati sulle operazioni effettuate”.

Nel frattempo, dal fronte criptovalute segnaliamo che su Coinbase sono arrivati i primi token basati su Solana, vale a dire ORCA e FIDA che sono create per Ora e Bonfida. Dall'India è inoltre emerso che non ci sarà alcun ban delle criptovalute.