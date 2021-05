Criptovalute in lieve rialzo: segnali positivi per Bitcoin, Ethereum e Dogecoin

Dopo una domenica di forti cali per le criptovalute, finalmente questo inizio settimana sembra permettere agli investitori di sorridere e tirare un sospiro di sollievo. Buona parte delle criptovalute è infatti in verde, con grafici caratterizzati da una ricrescita lenta ma costante.

Stando ai dati in diretta di CoinDesk, il Bitcoin risulta scambiato a 37.777 Dollari circa per una crescita di circa 3.300 Dollari rispetto alla quotazione di cui abbiamo parlato domenica 23 maggio 2021. Nelle ultime 24 ore, però, al momento della scrittura dell’articolo risulta in diminuzione del -0,02%; trattandosi di fluttuazioni tipiche di una situazione piuttosto costante, non sembrerebbe essere preoccupante.

Del resto, anche altre grandi criptovalute come Ethereum riportano crescite del 6,73% nelle ultime 24 ore, per un valore pari a 2.580 Dollari. O ancora, Ripple o XRP è scambiato a 0,9374 Dollari per una crescita dell’8,18%; Cardano viene scambiato a 1,53 Dollari ed è in crescita dell’1,65% rispetto alle 24 ore precedenti; infine, Dogecoin cresce del 2,22% per un valore pari a 0,3395 Dollari.

Le crescite maggiori le mostrano criptovalute minori come Ethereum Classic, scambiata a 75,02 Dollari per una crescita del 26,05%, o Uniswap a 23,81 Dollari per un aumento dell’11,71%. Sono invece in rosso altre valute minori come The Graph (-3,52%), Wrapped Bitcoin (-0,58%) e Algorand (-2,39%). La fluttuazione di tutte le valute, ovviamente, può comportare cambi repentini per ognuna di esse.

Intanto cresce anche Chia Coin, superando addirittura i 10 Exabyte di archiviazione usati per gestire i Chia Coin K32 generati fino a oggi.