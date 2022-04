Criptovalute, liquidati 400 milioni di Dollari: in rosso Bitcoin ed Ethereum, le ragioni

Il mercato delle criptovalute si avvia verso un fine di settimana in negativo. Come riportato da Coindesk, nella giornata di ieri sono stati liquidati token per oltre 400 milioni di Dollari, a causa dei commenti della Federal Reserve Americana che ha parlato di una possibile regolamentazione a causa degli utilizzi illegali.

Il trend è continuato anche oggi, e nel momento in cui stiamo scrivendo Bitcoin lascia sul terreno il 4% e viene scambiato a 43.493,23 Dollari, mentre su base settimanale il rosso è del 7,71%.

Anche Ethereum perde, il 3,71% a 3.224,84 Dollari, con un calo che riflette a pieno l’andamento degli ultimi sette giorni quando il token ha perso il 5,23% complessivamente.

Liquidazioni record per Terra LUNA, che perde il 7,06% a 108,96 Dollari, ma è comunque in territorio positivo su base settimanale dove registra un +0,94 Dollari. Solana invece perde il 7,13% a 116,56 Dollari, mentre negli ultimi sette giorni il calo è del 5,59%.

XRP, invece perde il 4,27% e viene scambiato a 0,7762 Dollari, con un calo su base settimanale che si aggira sul 10,31%. Cardano viene scambiato a 1,09 Dollari, il 4,56% in meno rispetto ad ieri.

Nella giornata di ieri abbiamo anche riportato il rimbalzo dell’11% di Dogecoin, legato ad Elon Musk. Come noto, infatti Musk ha acquistato il 9,2% di Twitter ed è entrato nel CDA del social network.