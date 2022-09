Criptovalute, mercoledì nero: male tutto il mercato, Ethereum perde l'8%

Fino a qualche giorno fa, il mercato delle criptovalute ha trattenuto il fiato in vista del Merge di Ethereum, con un calo lento ma pronunciato limitato solo a Bitcoin. Oggi, invece, tutte le principali criptovalute sono in rosso, in quello che si configura come un vero e proprio mercoledì nero.

Partendo dai due token "maggiori", Bitcoin scende sotto quota 19.000 Dollari per la prima volta da un paio di mesi a questa parte, toccando oggi il prezzo di 18.810 Dollari. Il calo percentuale è piuttosto sostenuto: -5,50% rispetto a ieri e -7,25% rispetto a settimana scorsa. Ethereum si attesta a 1.520 Dollari di prezzo, con un deciso calo dell'8,32% rispetto a ieri, che inverte la tendenza positiva dell'ultima settimana per la criptovaluta, sostenuta in particolare dall'avvicinarsi del Merge della Blockchain Ethereum.

Passando agli altri token, BNB cala a quota 264,54 Dollari, il 5,68% in meno su base giornaliera e il 7,66% in meno su base settimanale, mentre Cronos perde addirittura il 10,86% rispetto a mercoledì scorso e il 7,88% su base giornaliera, attestandosi a 0,1102 Dollari.

Male anche criptovalute come XRP, Cardano e Solana, tutte in rosso rispetto a ieri. Solo il lancio della testnet di Vasil su Cardano, che fa presagire l'hard fork della blockchain della criptovaluta, ha evitato un calo particolarmente pronunciato per il token, che pur perdendo il 7,75% su base giornaliera guadagna comunque l'1,51% rispetto alla scorsa settimana. Rispetto a ieri, invece, XRP perde il 3,89%, mentre Solana scende a 31,12 Dollari, il 5,48% in meno di 24 ore fa.

Male anche i principali AltCoin, con DogeCoin che perde il 6,42% rispetto a ieri e il 5,78% a confronto con mercoledì scorso, attestandosi sugli 0,0592 Dollari, e Shiba Inu che è registra un -4,39% giornaliero, toccando gli 0,00001206 Dollari. Il market cap complessivo si mantiene stabilmente sotto il bilione di Dollari, toccando i 936,60 miliardi, ovvero il 5,81% in meno di ieri.